Christliche Partei (CPÖ) stellt sich der Wahl!

Presseinfo 04/2017 vom 12. Jun 2017

Christliche Partei (CPÖ) stellt sich der Wahl



Dr. Rudolf Gehring wird Spitzenkandidat

Im Rahmen einer Bundesvorstandssitzung zur Vorbereitung der Nationalratswahl 2017 wurde die Entscheidung bestätigt, dass die CPÖ bundesweit d.h. in allen neun Bundesländern, kandidieren wird.



BEREIT FÜR ÖSTERREICH

Der CPÖ-Bundesvorstand hat bei der Sitzung in Salzburg auch das Wahlprogramm der CPÖ ausführlich diskutiert und verabschiedet. Mit der Aussage „BEREIT FÜR ÖSTERREICH“ will die CPÖ bei der kommenden Nationalratswahl am 15. Oktober 2017 ins Rennen gehen.

Die CPÖ sieht sich als einzige unabhängige Partei Österreichs und als Alternative zu den verbrauchten Altparteien. Die CPÖ grenzt sich mit ihren politischen Aussagen von allen radikalen Kräften in Österreich ab. Die CPÖ möchte vor allem ein Sprachrohr für das Leben und für die Familien sein und setzt sich für Frieden und Sicherheit sowie Wohlstand für alle ein.



JEDE WÄHLERSTIMME SOLLTE GLEICH VIEL WERT SEIN

Bundesobmann Alfred Kuchar erklärt, dass es für eine politische Partei die ureigenste Aufgabe ist, bei Wahlen anzutreten. Die CPÖ sei für eine Kandidatur bestens gerüstet und werde alles unternehmen, um zunächst die erforderlichen 2.600 Unterstützungs-Unterschriften von ihren Mitgliedern und Unterstützern zu erhalten. Bei dieser Gelegenheit erinnert er an die dringend erforderliche Reform des Wahlrechts. Die CPÖ fordert ein faires und gerechtes Wahlrecht sowie die Beseitigung aller schikanösen und wählerfeindlichen Bestimmungen für eine Kandidatur.



DR. RUDOLF GEHRING WIRD SPITZENKANDIDAT

Mit dem derzeitigen Generalsekretär Dr. Rudolf Gehring steht ein erfahrener und bewährter Wahlkämpfer zur Verfügung. Kuchar selbst wird dem Spitzenkandidat Gehring mit seinem Team volle Unterstützung gewähren.

CPÖ-Generalsekretär und ehemaliger Präsidentschaftskandidat Dr. Rudolf Gehring wurde einstimmig als Spitzenkandidat der CPÖ nominiert. Gehring erklärt dazu, dass er sich gemeinsam mit Alfred Kuchar für eine christliche Politik in Österreich einsetzen werde.

Regieren bedeutet für ihn in erster Linie, dem Gemeinwohl zu dienen. Das Lenken eines Staatswesens könne man mit dem Leben in einer Familie vergleichen:

Dankbar und würdevoll mit den alten Menschen umgehen

Hilfe und Unterstützung für die arbeitenden Mitbürger leisten

Gerechte Grundlagen für die Jugend schaffen



CPÖ will Vielfalt statt Einfalt!



